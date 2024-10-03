На Западе узнали про планы Германии проголосовать против пошлин на электромобили из КНР

Reuters: Германия проголосует против пошлин ЕС на электромобили из КНР

В Германии планируют проголосовать против пошлин ЕС в размере до 45 процентов на импорт электромобилей из КНР, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, за проголосуют Франция, Греция, Италия и Польша, что будет достаточно для принятия торговых мер.

Ранее автоконцерн BMW призвал власти Германии выступить против введения высоких пошлин на электрокары из Китая. Немецкий производитель выступил против торговой войны с китайскими машинами, чтобы и самому не рисковать потерей важного рынка сбыта. По мнению промышленников, ужесточение тарифов может поставить под угрозу продажи в Китае, если страна примет ответные меры.

.