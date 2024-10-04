Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:42, 4 октября 2024Экономика

Евросоюзу предсказали холодную войну с Китаем

Орбан: пошлины ЕС на китайские электрокары означают экономическую холодную войну
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Claudia Greco / Reuters

Дополнительные пошлины Европейского союза на китайские электромобили обернутся для Брюсселя вступлением в экономическую холодную войну. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его цитирует Bloomberg.

Отмечается, что в пятницу страны — члены ЕС планируют проголосовать за введение 45-процентных пошлин на китайские электрокары. Орбан видит в этом риск дальнейшего обострения напряженности с Пекином. Кроме того, пошлины представляют собой «огромную угрозу» для Венгрии, которая сильно зависит от экспорта немецких электромобилей, работающих на китайских батареях.

По словам Орбана, власти Венгрии в такой ситуации озаботились концепцией «экономического нейтралитета». Она предполагает прочные экономические связи с восточными экономиками, такими как Китай, даже если мировая экономика «распадется на блоки».

В начале мая стало известно о планах Венгрии сотрудничать с Китаем в ядерной энергетике. Будапешт рассчитывает не только на приток дополнительных инвестиций из КНР, но и на использование передовых технологий этого государства.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Кошмар только начался». Российские бойцы на двух БТР разгромили колонну ВСУ под Курском

      Перевозивший туристов катер вспыхнул во время рейса и попал на видео

      Раскрыты подробности подрыва машины сотрудника ЗАЭС

      Дочь Тутберидзе объяснила смену спортивного гражданства

      Милонов высказался об идее вернуть в России налог на бездетность

      В Минобороны рассказали о предстоящих ракетных пусках

      В российском регионе утвердили состав нового правительства

      Глава ФСБ России дал оценку вылазке Киева в Курскую область

      Глава ФСБ рассказал о давлении Запада на Армению

      Машину сотрудника ЗАЭС подорвали в Энергодаре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше