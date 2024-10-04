Евросоюзу предсказали холодную войну с Китаем

Орбан: пошлины ЕС на китайские электрокары означают экономическую холодную войну

Дополнительные пошлины Европейского союза на китайские электромобили обернутся для Брюсселя вступлением в экономическую холодную войну. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его цитирует Bloomberg.

Отмечается, что в пятницу страны — члены ЕС планируют проголосовать за введение 45-процентных пошлин на китайские электрокары. Орбан видит в этом риск дальнейшего обострения напряженности с Пекином. Кроме того, пошлины представляют собой «огромную угрозу» для Венгрии, которая сильно зависит от экспорта немецких электромобилей, работающих на китайских батареях.

По словам Орбана, власти Венгрии в такой ситуации озаботились концепцией «экономического нейтралитета». Она предполагает прочные экономические связи с восточными экономиками, такими как Китай, даже если мировая экономика «распадется на блоки».

В начале мая стало известно о планах Венгрии сотрудничать с Китаем в ядерной энергетике. Будапешт рассчитывает не только на приток дополнительных инвестиций из КНР, но и на использование передовых технологий этого государства.