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22:12, 9 мая 2024Мир

Венгрия решила сотрудничать с Китаем в ядерной энергетике

Орбан заявил о планах Венгрии сотрудничать с Китаем в ядерной энергетике
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Венгрия планирует сотрудничать с Китаем в ядерной энергетике, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет ТАСС.

Выступая после переговоров в Будапеште с председателем КНР Си Цзиньпином, он отметил, что страны решили сотрудничать в области мирного использования ядерной энергии. Орбан надеется не только на приток дополнительных инвестиций из КНР, но и на использование передовых китайских технологий.

Как уточнил глава правительства, Венгрия уже более 50 лет развивает у себя ядерную энергетику. «В следующие десятилетия она будет давать от 60 до 70 процентов всей электроэнергии, вырабатываемой в стране», — подчеркнул политик.

Ранее глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Китай нашел себе союзника в Европейском союзе (ЕС), рассчитывая на председательство Венгрии в организации.

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      Марина Совина
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