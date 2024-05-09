Венгрия решила сотрудничать с Китаем в ядерной энергетике

Орбан заявил о планах Венгрии сотрудничать с Китаем в ядерной энергетике

Венгрия планирует сотрудничать с Китаем в ядерной энергетике, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет ТАСС.

Выступая после переговоров в Будапеште с председателем КНР Си Цзиньпином, он отметил, что страны решили сотрудничать в области мирного использования ядерной энергии. Орбан надеется не только на приток дополнительных инвестиций из КНР, но и на использование передовых китайских технологий.

Как уточнил глава правительства, Венгрия уже более 50 лет развивает у себя ядерную энергетику. «В следующие десятилетия она будет давать от 60 до 70 процентов всей электроэнергии, вырабатываемой в стране», — подчеркнул политик.

Ранее глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Китай нашел себе союзника в Европейском союзе (ЕС), рассчитывая на председательство Венгрии в организации.