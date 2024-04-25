Китай нашел себе союзника в ЕС

Глава МИД Китая Ван И: Пекин надеется на председательство Венгрии в ЕС

Китай нашел себе союзника в Европейском союзе (ЕС), рассчитывая на председательство Венгрии в организации. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, передает South China Morning Post (SCMP).

«[Китай надеется, что Венгрия] укрепит стратегические связи между Китаем и ЕС, создаст более позитивные ожидания в отношении взаимовыгодного сотрудничества и будет способствовать устойчивому, стабильному и здоровому развитию отношений между Китаем и ЕС», — рассказал дипломат.

Встреча состоялась в момент осложнения отношений Пекина и Брюсселя из-за давления ЕС по соблюдению зеленых норм и стандартов в экономике. В связи с этим Ван И заявил, что Будапешт имеет «рациональный и дружественный взгляд на развитие Китая».

Ранее стало известно о переговорах канцлера Германии Олафа Шольца с председателем Китая Си Цзиньпином, которые не увенчались особыми успехами. Политику не удалось убедить Пекин принять участие в конференции в Швейцарии.