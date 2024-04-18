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07:55, 18 апреля 2024Интернет и СМИ

Стало известно о неудачах Шольца на переговорах по Украине в Китае

Tagesschau: Шольц не смог уговорить КНР поучаствовать в конференции в Швейцарии

Переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с председателем Китая Си Цзиньпином не увенчались особыми успехами. Об этом сообщает портал Tagesschau, входящий в медиагруппу ARD.

Отмечается, что политику не удалось убедить Пекин принять участие в конференции в Швейцарии. Как пишет автор материала, по итогам переговоров Шольц выразил уверенность, что беседа с китайским лидером заложила «камень в основание фундамента» и будет способствовать проведению дальнейших обсуждений.

Ранее Шольц во время визита в Пекин попросил председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы политик «наконец прекратил свою безумную кампанию, вывел свои войска и положил конец этой ужасной войне».

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      Марина Совина
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