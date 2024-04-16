Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на Россию

Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на РФ, чтобы Путин вывел войска с Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Пекин попросил председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на президента России Владимира Путина. Об этом глава немецкого правительства написал в соцсети X.

«Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил президента Си повлиять на Россию, чтобы Путин наконец прекратил свою безумную кампанию, вывел свои войска и положил конец этой ужасной войне», — написал Шольц.

Ранее МИД России заявил, что к встрече Шольца и Си приковано пристальное внимание ведомства.