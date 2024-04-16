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15:51, 16 апреля 2024Мир

Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на Россию

Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на РФ, чтобы Путин вывел войска с Украины

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Пекин попросил председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на президента России Владимира Путина. Об этом глава немецкого правительства написал в соцсети X.

«Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил президента Си повлиять на Россию, чтобы Путин наконец прекратил свою безумную кампанию, вывел свои войска и положил конец этой ужасной войне», — написал Шольц.

Ранее МИД России заявил, что к встрече Шольца и Си приковано пристальное внимание ведомства.

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      Виктория Кондратьева
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