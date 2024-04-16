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13:05, 16 апреля 2024Мир

В МИД России заявили о пристальном внимании к встрече Шольца и Си Цзиньпина

В МИД России заявили, что внимательно следят за встречей Шольца и Си Цзиньпина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

К встрече канцлера Германии Олафа Шольца и председателя КНР Си Цзиньпина приковано пристальное внимание Министерства иностранных дел (МИД) России. Об этом сообщил замглавы МИД Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Я так понимаю, что господин Шольц совсем недавно прилетел в Пекин с юга [Китая], где он находился и рассматривал проекты германо-китайского сотрудничества. Сегодня, я так понимаю, он встречался с председателем КНР Си Цзиньпином. Поэтому будем внимательно смотреть за результатами этой встречи», — заявил Руденко.

Он добавил, что «русские всегда следят за всеми событиями, которые имеют какое-то значение».

16 апреля Шольц и Си Цзиньпин встретились в Пекине. В ходе переговоров председатель КНР предложил канцлеру Германии принципы урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув необходимость созыва мирной конференции, на которой позиции России и Украины будут представлены в равной степени.

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