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11:16, 16 апреля 2024Мир

Си Цзиньпин предложил Шольцу четыре принципа урегулирования по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования по Украине

Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу четыре принципа предотвращения эскалации ситуации и урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Центральная радиотелевизионная станция Китая (CCTV).

«Во-первых, мы должны уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды. Во-вторых, мы должны остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, мы должны создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего обострения напряженности. В-четвертых, мы должны уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок», — приводит издание слова китайского лидера.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что необходим созыв мирной конференции по Украине, где будут в равной степени представлены Москва и Киев. Кроме того, он добавил, Пекин готов сотрудничать с Берлином для реализации данной инициативы.

Ранее Си Цзиньпин и Шольц осудили нанесение ударов по ядерным объектам Украины. Лидеры двух стран также добавили, что выступают против применения ядерного оружия в вооруженных конфликтах.

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      Максим Габриелян
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