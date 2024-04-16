Си Цзиньпин предложил Шольцу четыре принципа урегулирования по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу четыре принципа предотвращения эскалации ситуации и урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Центральная радиотелевизионная станция Китая (CCTV).

«Во-первых, мы должны уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды. Во-вторых, мы должны остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, мы должны создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего обострения напряженности. В-четвертых, мы должны уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок», — приводит издание слова китайского лидера.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что необходим созыв мирной конференции по Украине, где будут в равной степени представлены Москва и Киев. Кроме того, он добавил, Пекин готов сотрудничать с Берлином для реализации данной инициативы.

Ранее Си Цзиньпин и Шольц осудили нанесение ударов по ядерным объектам Украины. Лидеры двух стран также добавили, что выступают против применения ядерного оружия в вооруженных конфликтах.