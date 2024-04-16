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10:36, 16 апреля 2024Мир

Шольц и Си Цзиньпин осудили удары по ядерным объектам на Украине

CCTV`: Шольц и Си Цзиньпин осудили удары по ядерным объектам на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине и осудили нанесение ударов по ядерным объектам страны. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Си Цзиньпин и Шольц провели углубленный обмен мнениями по украинскому кризису, заявили, что Китай и Германия привержены соблюдению целей и принципов Устава ООН, выступают против применения ядерного оружия и нападения на мирные ядерные объекты», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее Шольц заявил, что в ходе своего визита в Пекин попросит Си Цзиньпина не оказывать помощь России в конфликте на Украине. По словам главы немецкого правительства, Берлин главным образом призывает не поставлять оружие России.

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      Виктория Кондратьева
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