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17:22, 15 апреля 2024Мир

Стала известна просьба Шольца Си Цзиньпину по России и Украине

Шольц заявил, что попросит Си Цзиньпина не помогать России на Украине

Фото: Kay Nietfeld / AP

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ходе своего визита в Пекин попросит председателя КНР Си Цзиньпина не оказывать помощь России в конфликте на Украине. Главу немецкого правительства цитирует агентство DPA, пишет ТАСС.

«Я буду настаивать на том, чтобы никто не помогал в успехе этого мероприятия. Вот почему мы также призываем всех не обходить санкции», — сказал Шольц журналистам, отметив, что главным образом Берлин призывает не поставлять оружие России.

Ранее стало известно, что 13 июля кабинет министров Германии принял стратегию по отношениям с Китаем, в которой назвал решение Пекина развивать сотрудничество с Россией угрозой безопасности ФРГ.

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      Виктория Кондратьева
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