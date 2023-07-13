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13:52, 13 июля 2023Мир

Германия назвала сближение КНР и России угрозой для безопасности

Германия назвала решение Китая развивать отношения с Россией угрозой для безопасности

Фото: Sputnik / Mikhail Tereshchenko / Pool / Reuters

Германия в своей стратегии по отношениям с Китаем, принятой 13 июля кабинетом министров страны, назвала решение Пекина развивать сотрудничество с Россией угрозой безопасности ФРГ. Об этом сообщает Reuters.

«Решение Китая развивать отношения с Россией имеет для Германии непосредственное политическое значение в области безопасности», — отмечается в стратегии.

В документе также говорится, что КНР в последние годы все больше становится стратегическим соперником для Германии. По мнению немецких властей, Пекин поддерживает нарратив против НАТО в вопросах украинского конфликта и неправдоподобно защищает целостность этой страны.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время двухсторонних переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что призвал Китай усилить давление на Россию в отношении конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что Китай не должен поставлять оружие России, а конфликт на Украине не должен быть заморожен.

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    Семен Александров
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