Германия призвала Китай надавить на Россию из-за Украины

Канцлер ФРГ Шольц призвал Китай усилить давление на Россию из-за конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время двухсторонних переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что призвал Китай усилить давление на Россию в отношении конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

Шольц также заявил, что Китай не должен поставлять оружие России, а конфликт на Украине не должен быть заморожен.

Ранее Берлин представил новую редакцию стратегии нацбезопасности, в которой Китай обозначен партнером, конкурентом и системным соперником. Власти ФРГ отметили, что несмотря на партнерство, элементов конкуренции и соперничества становится больше. «Китай различными способами пытается изменить существующий основанный на правилах международный порядок», — сказано в стратегии.