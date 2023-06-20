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14:49, 20 июня 2023Мир

Германия призвала Китай надавить на Россию из-за Украины

Канцлер ФРГ Шольц призвал Китай усилить давление на Россию из-за конфликта на Украине

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время двухсторонних переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что призвал Китай усилить давление на Россию в отношении конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

Шольц также заявил, что Китай не должен поставлять оружие России, а конфликт на Украине не должен быть заморожен.

Ранее Берлин представил новую редакцию стратегии нацбезопасности, в которой Китай обозначен партнером, конкурентом и системным соперником. Власти ФРГ отметили, что несмотря на партнерство, элементов конкуренции и соперничества становится больше. «Китай различными способами пытается изменить существующий основанный на правилах международный порядок», — сказано в стратегии.

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    Виктория Кондратьева
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