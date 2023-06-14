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13:09, 14 июня 2023Мир

В Германии определились с отношением к Китаю

В Германии назвали Китай партнером, конкурентом и системным соперником

Фото: Harriet Lander / Getty Images

В Германии определились с отношением к Китаю, назвав его в стратегии нацбезопасности партнером, конкурентом и системным соперником. Об этом сообщает ТАСС.

Власти ФРГ отметили, что несмотря на партнерство, элементов конкуренции и соперничества становится больше. «Китай различными способами пытается изменить существующий основанный на правилах международный порядок», — сказано в стратегии.

Берлин также обратил внимание, что Пекин действует вразрез с немецкими интересами и ценностями.

Ранее опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям (ECFR), показал, что европейцы не считают Китай соперником из-за его тесных связей с Россией. «Несмотря на партнерство Китая и России и отказ Пекина осудить агрессию России против Украины, результаты опроса показывают, что восприятие европейцами Китая изменилось на удивление мало», — говорится в докладе.

Согласно документу ECFR, почти в каждой стране, где проводили опрос, преобладает мнение, что Китай является «необходимым партнером» Европы.

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    Виктория Кондратьева
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