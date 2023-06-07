Европейцы не увидели в Китае соперника из-за его тесных связей с Россией

ECFR: европейцы не считают Китай соперником, несмотря на его тесное партнерство с Россией

Европейцы не считают Китай соперником из-за его тесных связей с Россией. Об этом сообщают результаты опроса, проведенного Европейским советом по международным отношениям (ECFR).

«Несмотря на партнерство Китая и России и отказ Пекина осудить агрессию России против Украины, результаты опроса показывают, что восприятие европейцами Китая изменилось на удивление мало», — говорится в докладе.

Согласно документу ECFR, почти в каждой стране, где проводили опрос, преобладает мнение, что Китай является «необходимым партнером» Европы. Германия, Швеция, Франция и Дания являются единственными странами, где считают Китай соперником и противником, а не союзником и партнером.

Однако, если бы Пекин «решил поставлять боеприпасы и оружие в Россию», 41 процент опрошенных одобрили бы санкции против КНР, даже если бы это означало нанесение серьезного ущерба западным экономикам. Меньшинство, 33 процента, выступило бы против этого.

Ранее посол Китая в Евросоюзе (ЕС) Фу Цун назвал неразумным и несправедливым решение ЕС связать отношения с КНР и конфликт на Украине. Дипломат предупредил Брюссель о возмездии в случае ввода ограничений против китайских компаний в 11-м пакете антироссийских санкций.