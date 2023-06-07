Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:44, 7 июня 2023Мир

Европейцы не увидели в Китае соперника из-за его тесных связей с Россией

ECFR: европейцы не считают Китай соперником, несмотря на его тесное партнерство с Россией
СюжетСанкции против России:

Фото: Aly Song / Reuters

Европейцы не считают Китай соперником из-за его тесных связей с Россией. Об этом сообщают результаты опроса, проведенного Европейским советом по международным отношениям (ECFR).

«Несмотря на партнерство Китая и России и отказ Пекина осудить агрессию России против Украины, результаты опроса показывают, что восприятие европейцами Китая изменилось на удивление мало», — говорится в докладе.

Согласно документу ECFR, почти в каждой стране, где проводили опрос, преобладает мнение, что Китай является «необходимым партнером» Европы. Германия, Швеция, Франция и Дания являются единственными странами, где считают Китай соперником и противником, а не союзником и партнером.

Однако, если бы Пекин «решил поставлять боеприпасы и оружие в Россию», 41 процент опрошенных одобрили бы санкции против КНР, даже если бы это означало нанесение серьезного ущерба западным экономикам. Меньшинство, 33 процента, выступило бы против этого.

Ранее посол Китая в Евросоюзе (ЕС) Фу Цун назвал неразумным и несправедливым решение ЕС связать отношения с КНР и конфликт на Украине. Дипломат предупредил Брюссель о возмездии в случае ввода ограничений против китайских компаний в 11-м пакете антироссийских санкций.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости
    Разведка Британии оценила угрозу для ЗАЭС от разрушения Каховской ГЭС
    ЕК запустила расследование против решившей изучить российское влияние Польши
    Два наркодилера пытались провезти в Россию 50 килограммов гашиша
    Женщина сорвала свадьбу бывшего мужа и назвала его невесту содержанкой
    Совфед одобрил закон о штрафах за выброшенных питомцев и укусы домашних животных
    Небо Нью-Йорка заволокло плотным дымом
    В ООН заявили об уничтожении надежды миллионов голодающих из-за Каховской ГЭС
    Приграничное российское село попало под минометный обстрел со стороны Украины
    В Днепропетровской области начался массовый мор рыбы
    Стартовали продажи новой версии Lada Granta
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.