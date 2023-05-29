Китай назвал неразумным решение ЕС связать отношения с КНР и конфликт на Украине

В МИД Китая назвали неразумным решение ЕС связать отношения с КНР и конфликт на Украине

В МИД Китая назвали неразумным и несправедливым решение Европейского союза (ЕС) связать отношения с КНР и конфликт на Украине. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на слова посла Китая в Евросоюзе Фу Цуна.

Дипломат предупредил Брюссель о возмездии в случае ввода ограничений против китайских компаний в 11-ом пакете антироссийских санкций. «Китай — это не Европа, интересы Китая отличаются от интересов Европы, и Китай поддерживает хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной . Позиция Китая понятна», — отметил Фу.

Представитель Китая в ЕС отметил, что Пекин вел переговоры с Евросоюзом и просил предоставить доказательства нарушения китайскими компаниями европейского санкционного режима. «Однако сторона ЕС заявила, что у нее нет убедительных доказательств того, что соответствующие компании реэкспортировали товары, импортированные из ЕС, в Россию», — рассказал он.

Фу обратил внимание, что у Китая свой дипломатический стиль, который не предполагает «сокращение пространства для дипломатии». «Если все страны встанут на сторону одной страны, то кто выступит посредником для мира?», — указал дипломат.

О планах ЕС ввести санкции против китайского бизнеса из-за поставок в Россию ранее сообщило издание Financial Times. По его информации, в санкционном списке оказались две материковые китайские компании и пять гонконгских. Утверждалось, что отправляемая в Россию продукция используется в военных целях, однако Пекин отрицает оказание военной помощи Москве.