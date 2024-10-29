В Европе определились с пошлинами на электроавтомобили из Китая

Еврокомиссия установила пошлины на электроавтомобили из Китая в размере 35,3 %

Еврокомиссия во вторник, 29 октября, установила окончательные дополнительные пошлины в размере до 35,3 процента на импорт электроавтомобилей из Китая. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС сообщает РИА Новости

По словам чиновника, пошлины на ввоз электрокаров будут зависеть от производителя и действовать на протяжении пяти лет.

«При этом продолжится интенсивная работа с властями Китая по поиску приемлемого решения», — подчеркнул он.

Китай ранее пообещал, что в ответ на введение Евросоюзом тарифов на электромобили начнет взимать с европейских поставщиков «гарантийную сумму», а де-факто пошлину в размере от 30,6 до 39 процентов.

Во Франции заявили, что будут оспаривать введенные Китаем повышенные пошлины для бренди. Страна считает их «неоправданными» и «политически мотивированными». Введенные страной антидемпинговые меры в отношении импорта бренди выглядят похожими на «акт возмездия», но не имеют под собой серьезных оснований, рассказал изданию один из дипломатов.