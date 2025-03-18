Китай стал отказываться от американского газа из-за пошлин Трампа

Bloomberg: Китай не импортирует СПГ из США уже 40 дней из-за пошлин Трампа

Китай на протяжении 40 дней отказывается от импорта американского сжиженного природного газа (СПГ) из-за пошлин Трампа. Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов компании Kpler сообщает Bloomberg.

Текущий перерыв в поставках стал самым продолжительным за два года, так как трейдеры вынуждены перенаправлять поставки в другие страны, чтобы избежать тарифов Пекина на топливо.

Пекин установил 15-процентный тариф на поставки СПГ из США с 10 февраля в ответ на введение Вашингтоном пошлин на весь китайский экспорт. После этого покупатели, заключившие долгосрочные контракты с американскими поставщиками, перепродают партии СПГ в Европу. Вместо топлива из США они закупают СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе или на Ближнем Востоке.

Трамп ввел пошлины на импорт в США товаров из Мексики, Канады с 4 марта на уровне 25 процентов от таможенной стоимости (кроме энергоресурсов из Канады, ставки на них составили 10 процентов). Пошлины в отношении китайских товаров подняли в два раза — с 10 до 20 процентов.

В ответ Китай установил пошлины на американские сельскохозяйственные продукты. Они распространяются на такие товары, как зерно, белки, хлопок и свежие продукты, а их размер составил от 10 до 15 процентов. Кроме того, КНР полностью прекратила закупки американской сои и древесины.