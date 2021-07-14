Раскрыта реакция Аллы Пугачевой на смерть ее бывшего мужа

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин раскрыл реакцию эстрадной певицы Аллы Пугачевой на новость о смерти ее бывшего мужа, режиссера и сценариста Александра Стефановича. Его слова приводит NEWS.ru.

«Если кто-то думает, что Пугачева рада смерти Стефановича в связи с тем, что теперь он больше не будет рассказывать на ток-шоу подробности их личной жизни, он глубоко заблуждается. Она сейчас сочувствует, она жалеет. Но она не радуется», — отметил он. Разин также назвал артистку «хорошим, порядочным человеком».

Ранее о смерти Стефановича сообщил Telegram-канал Baza. Ему было 76 лет. Отмечалось, что в последнее время бывший муж Пугачевой находился в реанимации в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве с обширным поражением легких из-за коронавируса.

Александр Стефанович известен в том числе как автор документальных и художественных фильмов. С 1977 по 1981 год состоял в браке с Аллой Пугачевой. В 2010-м награжден орденом Дружбы.