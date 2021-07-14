Друг бывшего мужа Пугачевой отреагировал на его смерть

Музыкант Александр Левшин, друг режиссера и сценариста Александра Стефановича, отреагировал на его смерть в своем Facebook.

«Узнал о Саше... Улетел... Скорблю... Боже мой! Что ж такое!? Никого не щадит эта зараза... И когда сделают лекарство от чумы наших дней?» — написал он.

Ранее о смерти Стефановича сообщил Telegram-канал Baza. Ему было 76 лет. Отмечалось, что в последнее время бывший муж эстрадной певицы Аллы Пугачевой находился в реанимации в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве с обширным поражением легких из-за коронавируса.

5 июля сообщалось, что Стефановича госпитализировали с коронавирусом. Позже в разговоре с РИА Новости он опроверг эту информацию и сказал, что проходил обследование из-за ОРЗ.

Александр Стефанович известен в том числе как автор документальных и художественных фильмов. С 1977 по 1981 год состоял в браке с Аллой Пугачевой. В 2010-м награжден орденом Дружбы.