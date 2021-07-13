Стало известно о смерти бывшего мужа Аллы Пугачевой

Российский кинорежиссер и сценарист Александр Стефанович умер в возрасте 76 лет. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По информации канала, в последнее время бывший муж эстрадной певицы Аллы Пугачевой находился в реанимации в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных с обширным поражением легких из-за коронавируса.

5 июля сообщалось, что Александра Стефановича госпитализировали с коронавирусом. Позже в разговоре с РИА Новости он опроверг эту информацию и сказал, что проходил обследование из-за ОРЗ.

Александр Стефанович известен в том числе как автор документальных и художественных фильмов. С 1977 по 1981 годы был в браке с Аллой Пугачевой. В 2010 году награжден Орденом Дружбы.