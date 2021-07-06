Народного артиста России Игоря Бочкина госпитализировали

В Москве госпитализировали народного артиста России Игоря Бочкина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что актеру предстоит операция по замене тазобедренного сустава. Других подробностей о его состоянии не приводится.

64-летний Игорь Бочкин играет в театре и кино. Артист дебютировал на экране в возрасте 15 лет в фильме Бориса Рыцарева «Огоньки». Позднее он прославился благодаря ролям в таких картинах и сериалах, как «Тонкая штучка», «Василий Буслаев», «Крапленый», «Голубка», «Синие ночи», «Нарушение правил», «Барханов и его телохранитель» и «Московская сага». Кроме того, Бочкин играл на сцене Московского театра имени Пушкина и «Гоголь-центра», а также выступал режиссером-постановщиком спектакля «Прошлым летом в Чулимске» по пьесе Александра Вампилова.

5 июня стало известно о госпитализации кинорежиссера и сценариста Александра Стефановича. Изначально сообщалось, что причиной послужил коронавирус, однако сам Стефанович заявил, что решил пройти обследование из-за ОРВИ.