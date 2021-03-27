Актера из «Улиц разбитых фонарей» экстренно госпитализировали

Актера Марка Горонка, известного по сериалу «Улицы разбитых фонарей», экстренно госпитализировали. Об этом в субботу, 27 марта, сообщает StarHit со ссылкой на самого артиста.

По словам Горонка, ночью он почувствовал сильные боли в груди и вызвал скорую помощь. В больнице медики диагностировали у него обширный инфаркт. В настоящее время актер находится в отделении интенсивной терапии, его состоянии оценивается как тяжелое.

«Есть ничего не могу, правая рука не работает», — рассказал Горонок. Он предположил, что причиной инфаркта стал стресс из-за конфликта с женой Анной.

При этом Starhit отмечает, что у Горонка и раньше наблюдались проблемы с сердцем.

В 2019 году Горонок попал в аварию на трассе под Санкт-Петербургом. Тогда артиста экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и множественные переломы. Пострадавший перенес две операции и едва не потерял руку.

Горонок родился в 1973 году. Наибольшую известность актеру принесли роли в таких фильмах и сериалах, как «Ты у меня одна», «Литейный», «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы».