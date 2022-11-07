Стало известно о возвращении Собчак в Россию

РИА Новости: журналистка Собчак вернулась в РФ через пункт пропуска в Псковской области

Телеведущая Ксения Собчак, уехавшая в Литву в конце октября на фоне уголовного дела о вымогательстве против ее коммерческого директора Кирилла Суханова, вернулась в Россию. Как стало известно РИА Новости от источников, журналистку заметили пересекающей границу в Псковской области.

Она (Ксения Собчак — прим. «Ленты.ру») пересекла границу через пункт пропуска «Бурачки» на границе с Латвией Очевидцы

Собеседники агентства уточнили, что телеведущую сопровождал ее супруг — режиссер Константин Богомолов.

Собчак могла вернуться в Россию еще на прошлой неделе

По данным ТАСС, журналистка могла въехать в Россию еще несколько дней назад. Богомолов, который мог быть с Собчак при переходе границы, не ответил на вопрос агентства о том, когда телеведущая вернулась домой.

Вместе с тем еще 5 ноября, в свой день рождения, Собчак написала в Telegram, что находится вдали от родины. Также журналистка поблагодарила друзей и подписчиков за поддержку на фоне возбуждения уголовного дела против ее коммерческого директора.

Нарусова отказалась говорить о возвращении Собчак

Мать Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова в беседе с «Лентой.ру» заявила, что не будет комментировать новости, связанные с ее дочерью.

Послушайте, если вы будете меня спрашивать что-то про Ксению, то забудьте этот номер телефона. Я не комментирую ничего, что связано с дочерью Сенатор Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак

Однако еще 2 ноября Нарусова сообщила журналистам о скором возвращении Собчак в Россию. Сенатор добавила, что никакого статуса по уголовному делу, возбужденному против Суханова, у ее дочери нет.

В доме Собчак прошли обыски

О том, что Собчак уехала в Литву, стало известно в конце октября. По данным некоторых СМИ, журналистка покинула Россию еще 24 октября, по другой информации — в ночь на 26 октября.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что перед отъездом телеведущая пыталась запутать оперативников, у которых было постановление о ее задержании. По словам собеседника, сначала Собчак купила билеты в Дубай, а потом в Турцию. В итоге, как уточнил он, журналистка въехала в Литву через Белоруссию.

Утром 26 октября следователи провели обыски в загородном доме Собчак в поселке Горки-8. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела в отношении Суханова.

Собчак имеет статус свидетеля в уголовном деле против Суханова

В ночь на 25 октября коммерческий директор Собчак Суханов был задержан правоохранителями в рамках уголовного дела о вымогательстве. Еще одним фигурантом дела стал бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. По версии следователей, они вымогали 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в одном из Telegram-каналов.

Как выяснили СМИ, во время допроса коммерческий директор дал показания против Собчак. После этого канал RT сообщил, что журналистка проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой.

Однако уже через несколько дней следователь МВД отменил постановление о привлечении телеведущей в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве. Как уточнил источник в правоохранительных органах, журналистка сейчас имеет статус свидетеля. Адвокат телеведущей Сергей Бадамшин также подтвердил, что у Собчак нет статуса подозреваемой или обвиняемой по делу о вымогательстве.