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22:30, 28 октября 2022Силовые структуры

Адвокат Собчак прокомментировал информацию о ее статусе по делу о вымогательстве

Адвокат Бадамшин: у Собчак не было статуса подозреваемой или обвиняемой в вымогательстве
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Адвокат телеведущей Ксении Собчак Сергей Бадамшин прокомментировал информацию о ее статусе в рамках уголовного дела о вымогательстве, связанном с компанией «Ростех». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«У Собчак не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой по делу. Привлечены по этому делу только два лица», — заявил адвокат, подчеркнув, что это ему известно из материалов дела и следствия.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Ксении Собчак в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По его словам, в настоящий момент Собчак имеет статус свидетеля.

Сообщалось, что Собчак покинула Россию после задержания ее коммерческого директора Кирилла Суханова. RT со ссылкой на источник сообщил, что она стала подозреваемой после того, как Суханов дал на нее показания. По его словам, Собчак за деньги не публиковала компрометирующую информацию в своих Telegram-каналах. Журналистку предупредили, и она уехала из страны.

Собчак заявила, что непричастна к Telegram-каналу «Тушите свет», связанному с уголовным делом о вымогательстве денег.

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Марина Совина
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