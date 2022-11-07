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11:59, 7 ноября 2022Интернет и СМИ

Нарусова отказалась комментировать новость о возвращении Собчак в Россию

Сенатор Нарусова отказалась комментировать новость о возвращении Ксении Собчак в Россию

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Сенатор Людмила Нарусова отказалась комментировать новость о возвращении в Россию журналистки и телеведущей Ксении Собчак, уехавшей в конце октября в Литву на фоне возбуждения уголовного дела в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. В беседе с «Лентой.ру» она заявила, что не комментирует сообщения, связанные с ее дочерью.

«Послушайте, если вы будете меня спрашивать что-то про Ксению, то забудьте этот номер телефона. Я не комментирую ничего, что связано с дочерью», — сказала Нарусова.

О возвращении Собчак в страну стало известно ранее 7 ноября. Сообщалось, что журналистка перешла через границу в Псковской области в сопровождении своего супруга, театрального режиссера Константина Богомолова. Сама Собчак никак не комментировала свое возвращение в Россию.

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Олег Давыдов
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