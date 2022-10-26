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20:39, 26 октября 2022Силовые структуры

Суд арестовал коммерческого директора Собчак по делу о вымогательстве у Чемезова

Коммерческого директора Собчак отправили в СИЗО до 24 декабря по делу о вымогательстве
Кирилл Суханов

Кирилл Суханов. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Суд в Москве арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом в среду, 26 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Тверского суда столицы.

Тверской суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об аресте и отправил обвиняемого в СИЗО до 24 декабря. Суханов обвиняется в преступлении по статье 163 («Вымогательство») УК РФ. Как следует из материалов дела, деньги у директора Ростеха вымогали за удаление постов в одном из телеграм-каналов.

Ранее 26 октября сообщалось, что Суханов заявил о готовности частично признать вину и извиниться перед главой «Ростеха». Суханов признался в вымогательстве 800 тысяч рублей, но заявил, что сумму в 11 миллионов не вымогал

Владимир Седов
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