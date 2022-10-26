Коммерческий директор Собчак частично признал вину в вымогательстве

Суханов заявил о готовности частично признать вину и извиниться перед главой «Ростеха»

Обвиняемый в вымогательстве коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов частично признал свою вину. Об этом в среду, 26 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание RT.

Обвиняемый признался в вымогательстве 800 тысяч рублей, но заявил, что сумму в 11 миллионов он не вымогал. Суханов заявил, что готов извиниться перед главой «Ростеха» Сереем Чемезовым.

26 октября сообщалось, что директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и главред Tatler Ариан Романовский обвиняются в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Собчак заявила, что расценивает задержание своего представителя как очередное давление на журналистику. Она добавила, что следит за ситуацией.