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20:13, 26 октября 2022Силовые структуры

Коммерческий директор Собчак частично признал вину в вымогательстве

Суханов заявил о готовности частично признать вину и извиниться перед главой «Ростеха»
Кирилл Суханов

Кирилл Суханов. Фото: страница Кирилла Суханова во «ВКонтакте»

Обвиняемый в вымогательстве коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов частично признал свою вину. Об этом в среду, 26 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание RT.

Обвиняемый признался в вымогательстве 800 тысяч рублей, но заявил, что сумму в 11 миллионов он не вымогал. Суханов заявил, что готов извиниться перед главой «Ростеха» Сереем Чемезовым.

26 октября сообщалось, что директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и главред Tatler Ариан Романовский обвиняются в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Собчак заявила, что расценивает задержание своего представителя как очередное давление на журналистику. Она добавила, что следит за ситуацией.

Владимир Седов
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