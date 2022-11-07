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11:41, 7 ноября 2022Интернет и СМИ

Собчак вернулась в Россию

Телеведущую Ксению Собчак заметили пересекающей границу в Псковской области

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Журналистку и телеведущую Ксению Собчак, которая в конце октября уехала в Литву на фоне возбуждения уголовного дела в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова, заметили пересекающей границу в Псковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

«Блогер Ксения Собчак вернулась в Россию, рассказали очевидцы ее перехода через границу в Псковской области», — говорится в сообщении. Журналистка в сопровождении своего мужа пересекла пункт пропуска «Бурачки» на границе с Латвией, уточнили собеседники агентства.

Один из знакомых телеведущей в разговоре с РБК подтвердил, что Собчак вернулась в Россию. Сама журналистка пока никак не прокомментировала свое возвращение в Россию.

26 октября сообщалось, что Суханова и главреда Tatler Ариана Романовского обвинили в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В тот же день стало известно, что Тверской суд Москвы арестовал Суханова по делу о вымогательстве и отправил его в СИЗО до 24 декабря. Собчак назвала обвинения в адрес своего коммерческого директора чушью.

Телеведущую планировали допросить, однако она уехала из страны. Сообщалось, что она на автомобиле пересекла границу с Белоруссией, на которой нет паспортного контроля, и направилась в Европу.

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Денис Савосин
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