Собчак назвала чушью обвинения в адрес своего коммерческого директора

Журналистка Собчак назвала обвинения в адрес своего коммерческого директора Суханова чушью

Ксения Собчак назвала обвинения в адрес своего коммерческого директора Кирилла Суханова чушью. Такую позицию российская журналистка изложила в своем Telegram-канале.

«Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще «Ростех»? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — написала Собчак.

В противном случае, по мнению журналистки, будет очевидно, что происходящее — «облава на последнюю свободную редакцию в России». Собчак выразила надежду, что это все же не так, а арест Суханова — недоразумение.

«Кирилл, мы любим тебя и не верим ни во что», — заключила Собчак.

О том, что Собчак попала в число подозреваемых по делу о вымогательстве, стало известно 26 октября. Фигурантами этого же дела стали коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский.