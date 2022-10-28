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21:35, 28 октября 2022Силовые структуры

В МВД рассказали о статусе Собчак по делу о вымогательстве

ТАСС: следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак как подозреваемой
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Следователь МВД отменил постановление о привлечении телеведущей Ксении Собчак в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, в настоящий момент Собчак имеет статус свидетеля.

Ранее источники РБК в МВД рассказали, что Ксения Собчак не проходит по уголовному делу о вымогательстве — у нее нет ни статуса подозреваемой, ни какого-либо другого, а правоохранительных органов нет к телеведущей никаких претензий. Как стало известно изданию, она не имеет отношения к вымогательству, в котором обвиняются ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.

Сообщалось, что Собчак покинула Россию после задержания ее коммерческого директора. RT со ссылкой на источник сообщил, что она стала подозреваемой после того, как Суханов дал на нее показания. По его словам, Собчак за деньги не публиковала компрометирующую информацию в своих Telegram-каналах. Журналистку предупредили, и она уехала из страны.

Сама Собчак заявила, что непричастна к Telegram-каналу «Тушите свет», связанному с уголовным делом о вымогательстве денег.

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Марина Совина
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