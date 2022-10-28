Стало известно о статусе Собчак по делу о вымогательстве

РБК: Собчак не проходит по делу о вымогательстве, у правоохранителей нет к ней претензий

Телеведущая Ксения Собчак не проходит по уголовному делу о вымогательстве — у нее нет ни статуса подозреваемой, ни какого-либо другого. Об этом РБК сообщили источники в МВД.

Стало известно, что у правоохранительных органов нет к телеведущей никаких претензий. Она не имеет отношения к вымогательству, в котором обвиняются ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский, отметили источники издания.

Также отмечается, что фамилия Собчак не звучала в суде, когда решался вопрос об аресте Суханова и Романовского. Тогда следователь, оглашая материалы дела, заявил, что им вменяется вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Сообщалось, что Собчак покинула Россию после задержания ее коммерческого директора. RT со ссылкой на источник сообщил, что она стала подозреваемой после того, как Суханов дал на нее показания. По его словам, Собчак за деньги не публиковала компрометирующую информацию в своих Telegram-каналах. Журналистку предупредили, и она уехала из страны.

Сама Собчак заявила, что непричастна к Telegram-каналу «Тушите свет», связанному с уголовным делом о вымогательстве денег.