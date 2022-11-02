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14:32, 2 ноября 2022Россия

Нарусова заявила о скором возвращении Собчак в Россию

Сенатор Нарусова заявила, что журналистка Ксения Собчак в скором времени вернется в Россию

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак, которая покинула Россию по израильскому паспорту, въехав через Белоруссию в Литву, в скором времени вернется в страну. Об этом заявила ее мать, сенатор Людмила Нарусова, передает РИА Новости.

Собчак покинула Россию после задержания ее коммерческого директора Кирилла Суханова 25 октября. Впоследствии стало известно, что у телеведущей есть израильский паспорт, благодаря которому она въехала в Литву. При этом сама Собчак еще в мае сообщала об отсутствии израильского гражданства.

Коммерческого директора журналистки и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в уголовном деле журналистка имеет статус свидетеля. При этом, по данным РБК, Собчак не имеет никакого статуса в этом процессе.

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Анастасия Шейкина
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