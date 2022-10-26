К Собчак пришли с обыском

В подмосковном доме Собчак провели обыск по делу ее коммерческого директора Суханова

Правоохранители провели обыски в подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Как пишет «Интерфакс», следственные действия были связаны с уголовным делом о вымогательстве в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Источники СМИ сообщают, что по этому же делу задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский.

Обыски в доме Собчак

Утром 26 октября стало известно, что следователи пришли с обысками в загородный дом Собчак в поселке Горки-8. Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, следственные действия проводились в рамках уголовного дела в отношении коммерческого директора журналистки о вымогательстве.

По его словам, Суханов вымогал деньги «за неразмещение негативной информации». У кого именно представитель Собчак требовал деньги, источник не уточнил.

Отмечалось, что у Собчак никакого процессуального статуса нет.

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Задержание коммерческого директора Собчак

О задержании Суханова первым сообщил Telegram-канал Varlamov News, принадлежащий блогеру Илье Варламову. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что коммерческий директор Собчак в качестве фигуранта уголовного дела о вымогательстве был задержан в ночь на 25 октября в одном из московских ресторанов.

Поначалу Собчак не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть это сообщение. В своем Telegram-канале она написала, что ее коммерческий директор перестал выходить на связь с утра 25 октября.

Если сообщение в [Telegram-]каналах правда и он (Кирилл Суханов — прим. «Ленты.ру») задержан, то я надеюсь, что это какая-то ошибка. У нас подтверждений этого нет Ксения Собчак

Вечером того же дня ТАСС подтвердил задержание коммерческого директора журналистки. По данным агентства, Суханов был доставлен в главное следственное управление ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий.

Позже стало известно, что в доме Суханова также прошли обыски.

По этому же делу о вымогательстве задержан бывший главный редактор журнала Tatler

По информации РИА Новости, Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. По этому же уголовному делу был задержан бывший главный редактор издания Tatler Ариан Романовский.

В начале октября сообщалось о задержании владельцев сети Telegram-каналов, авторы которых размещали фейки о высокопоставленных лицах и бизнесменах и требовали у них деньги за удаление материалов. В результате были возбуждены уголовные дела о вымогательстве в крупном и особо крупном размере. Имена фигурантов дел не раскрывались.

По данным Baza, Романовский и Суханов вместе создали Telegram-канал. В последнее время он не обновлялся.

Реакция Собчак на задержание Суханова

Собчак назвала задержание своего коммерческого директора за вымогательство «бредом, смехом и нонсенсом». По словам телеведущей, она и ее редакция расценивают случившееся как очередное давление на журналистику.

Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл — бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что додкопаться, и это их бесит Ксения Собчак о задержании Кирилла Суханова

Кирилл Суханов Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Журналистка уточнила, что на связи с ее коммерческим директором находится адвокат. Она добавила, что вместе со своей командой следит за ситуацией с Сухановым.

Кто такой Суханов

Суханов родился в Архангельске, некоторое время жил в Санкт-Петербурге, а затем переехал в Москву, пишет «Московский комсомолец». Перед тем как стать коммерческим директором Собчак, он был генеральным директором рекламной фирмы.

Известно, что Суханов работал с Собчак более пяти лет. Журналистка представляла его как свое доверенное лицо. Коммерческий директор часто сопровождал телеведущую на деловых встречах и светских мероприятиях.