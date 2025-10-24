Стало известно об оформлении Собчак вида на жительство в европейской стране

El Pais: Телеведущая Ксения Собчак оформляет вид на жительство в Испании

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак оформляет вид на жительство в Испании. Об этом стало известно испанской газете El Pais.

По данным издания, Собчак подала заявление на вид на жительство в европейской стране для себя и своего сына. Утверждается, что запрос журналистки пока находится на рассмотрении.

В начале октября Собчак посетила показ модного дома Dior в Париже. Ведущая также поделилась снимком с актером Джонни Деппом и сравнила его с российским бизнесменом.

Перед этим журналистка назвала враньем новость о том, что она пожаловалась на композитора Игоря Николаева после того, как он потребовал заплатить за использование его песни. Собчак обратилась к сотрудникам СМИ и спросила, зачем они перевирают ее цитаты.