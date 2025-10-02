Собчак сравнила Джонни Деппа с российским бизнесменом на показе в Париже

Российская журналистка Ксения Собчак посетила показ модного дома Dior в Париже и поделилась снимком с актером Джонни Деппом. Сторис опубликована на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость разместила сразу несколько фотографий с шоу, которое проходило в рамках Недели моды. На одном из кадров она позировала вместе с Деппом. «Подтверждаю — вылитый Вадик Расковалов», — написала ведущая, сравнив голливудского актера с российским бизнесменом.

Ранее итало-французская топ-модель Карла Бруни посетила показ люксового бренда Saint Laurent в Париже. Жена приговоренного к пяти годам тюрьмы экс-президента Франции Николя Саркози предстала перед публикой в желтом платье с частично оголяющим грудь декольте и коричневой шубе.