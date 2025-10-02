Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:35, 2 октября 2025Ценности

Собчак сравнила Джонни Деппа с российским бизнесменом на показе в Париже

Собчак сравнила Джонни Деппа с бизнесменом Расковаловым на показе в Париже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Thibault Camus / AP

Российская журналистка Ксения Собчак посетила показ модного дома Dior в Париже и поделилась снимком с актером Джонни Деппом. Сторис опубликована на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость разместила сразу несколько фотографий с шоу, которое проходило в рамках Недели моды. На одном из кадров она позировала вместе с Деппом. «Подтверждаю — вылитый Вадик Расковалов», — написала ведущая, сравнив голливудского актера с российским бизнесменом.

Ранее итало-французская топ-модель Карла Бруни посетила показ люксового бренда Saint Laurent в Париже. Жена приговоренного к пяти годам тюрьмы экс-президента Франции Николя Саркози предстала перед публикой в желтом платье с частично оголяющим грудь декольте и коричневой шубе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин начал выступление на пленарной сессии клуба «Валдай»

    Помощник министра продал землю в Крыму

    Названы дата и место прощания с главредом «Вечерней Москвы»

    Российский самолет объявил сигнал срочности из-за резкого ухудшения состояния пассажира

    Блогерша попала в смертельную аварию в день рождения вместе с будущим мужем

    В замене ипотеки увидели опасность для россиян

    Актрису заметили на премьере фильма в частях компьютера вместо платья

    Стало известно о судьбе миллиардного имущества главы Совета судей России

    Звезда сериала «Наша Russia» уехал в Дубай

    Раскрыто число жертв за время оккупации украинскими войсками Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости