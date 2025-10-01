Жена экс-президента Франции Саркози, модель Карла Бруни посетила показ в Париже

Жена приговоренного к пяти годам тюрьмы экс-президента Франции Николя Саркози, итало-французская топ-модель Карла Бруни посетила показ люксового бренда Saint Laurent в Париже. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя манекенщица пришла на мероприятие, которое состоялось в рамках Недели моды. Так, она предстала перед публикой в желтом платье с частично оголяющим грудь декольте и коричневой шубе. Кроме того, знаменитость позировала в черных лакированных сапогах и солнцезащитных очках. Ее образ был дополнен круглыми серьгами с изумрудами, расслабленной прической и нюдовым макияжем.

Ранее стало известно, что парижский суд признал 70-летнего Саркози виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в период с 2005 по 2007 год. Сам бывший президент Франции несколько раз критиковал действующего французского лидера Эммануэля Макрона за его антироссийский курс во внешней политике.