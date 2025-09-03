Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:12, 3 сентября 2025Мир

Экс-президент Франции раскритиковал слова Макрона о России

Саркози назвал слова Макрона о «российской угрозе» исторической ошибкой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николя Саркози

Николя Саркози. Фото: Abdul Saboor / Reuters

Бывший президент Франции Николя Саркози раскритиковал заявления нынешнего президента страны Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе. Политик дал интервью изданию Le Figaro.

«Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка! Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия», — подчеркнул Саркози.

По его словам, «это огромный риск для Запада, он проигрывает этот политический конфликт».

Саркози также признал, что Киев «уже не сможет победить» в конфликте с Москвой, но в будущем Украина «может потерять еще больше».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз также раскритиковал новое заявление президента Франции Эммануэля Макрона об Украине и России.

В июне Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона из-за коррупционного скандала и судебного разбирательства по данному факту. Сам экс-лидер Франции данные обвинения отрицает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Заболели уже 10 миллионов россиян. Что известно о «скрытой эпидемии» болезни, которая грозит инвалидностью и смертью?

    Путин прилетел во Владивосток

    Пойман скармливавший жертв крокодилу наркоторговец

    Стали известны заработки Николаева и Крутого на «Третьем сентября»

    Ослепшая женщина после двух видов рака перенесла трансплантацию трех органов

    Экс-президент Франции раскритиковал слова Макрона о России

    Спецпосланник Трампа прибыл в Париж

    Внук Пугачевой поделился счастливыми фото после развода

    В возможности «Газпрома» нарастить поставки газа в Китай усомнились

    Тренер фигуриста Дикиджи рассказал об атаке БПЛА на Сочи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости