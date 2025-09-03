Экс-президент Франции раскритиковал слова Макрона о России

Бывший президент Франции Николя Саркози раскритиковал заявления нынешнего президента страны Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе. Политик дал интервью изданию Le Figaro.
«Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка! Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия», — подчеркнул Саркози.
По его словам, «это огромный риск для Запада, он проигрывает этот политический конфликт».
Саркози также признал, что Киев «уже не сможет победить» в конфликте с Москвой, но в будущем Украина «может потерять еще больше».
Ранее ирландский журналист Чей Боуз также раскритиковал новое заявление президента Франции Эммануэля Макрона об Украине и России.
В июне Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона из-за коррупционного скандала и судебного разбирательства по данному факту. Сам экс-лидер Франции данные обвинения отрицает.