Саркози назвал слова Макрона о «российской угрозе» исторической ошибкой

Бывший президент Франции Николя Саркози раскритиковал заявления нынешнего президента страны Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе. Политик дал интервью изданию Le Figaro.

«Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка! Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия», — подчеркнул Саркози.

По его словам, «это огромный риск для Запада, он проигрывает этот политический конфликт».

Саркози также признал, что Киев «уже не сможет победить» в конфликте с Москвой, но в будущем Украина «может потерять еще больше».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз также раскритиковал новое заявление президента Франции Эммануэля Макрона об Украине и России.

В июне Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона из-за коррупционного скандала и судебного разбирательства по данному факту. Сам экс-лидер Франции данные обвинения отрицает.

