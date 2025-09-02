Интернет и СМИ
На Западе раскритиковали новое заявление Макрона об Украине и России

Боуз раскритиковал слова Макрона о встрече «коалиции желающих» по Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал новое заявление президента Франции Эммануэля Макрона об Украине и России. Ответ главе европейской страны он разместил в соцсети X.

Макрон 1 сентября рассказал, что обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте грядущую встречу в Париже «коалиции желающих» для обсуждения ситуации на Украине. По его словам, участники коалиции будут работать над гарантиями безопасности для Киева и обсуждать позицию России. При этом политик обвинил Москву в том, что та якобы отвергает усилия по мирному урегулированию конфликта.

«Коалиция желающих сжечь Европу, чтобы помешать осуществлению воли народа», — отреагировал западный журналист на публикацию Макрона.

Ранее французский лидер высказался о перспективе встречи российского главы Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Макрон заявил, что если эта встреча не состоится в ближайшее время, то Москва рискует столкнуться с новыми санкциями.

