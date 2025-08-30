Мир
06:52, 30 августа 2025

Макрон выступил с угрозой России

Макрон пригрозил новыми санкциями, если Путин не встретится с Зеленским
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Если российский лидер Владимир Путин в ближайшее время не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, то Россия рискует столкнуться с новыми санкциями. С такой угрозой выступил глава Франции Эммануэль Макрон, его цитирует Le Figaro.

«Если эта двусторонняя встреча, которую президент Путин обещал президенту [США Дональду] Трампу, не состоится до понедельника, я считаю, это будет означать, что президент Путин в очередной раз переиграл президента Трампа», — заявил Макрон.

Политик подчеркнул, что Франция и Германия в таком случае будут выступать за введение первичных и вторичных антироссийских санкций.

Ранее Макрон назвал президента России Владимира Путина «хищником» у ворот Европы.

