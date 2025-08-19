Макрон назвал Путина хищником у ворот Европы, которому нужно продолжать есть

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал президента России Владимира Путина хищником у ворот Европы, которому нужно «продолжать есть для собственного выживания». Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

«Для собственного выживания, ей [России] нужно продолжать есть. Вот так. И поэтому это хищник (...) у наших ворот», — сказал он.

Отмечается, что французский лидер также призвал Европу «не быть наивной» перед лицом России, поскольку Путин якобы не держит обещания и стремится пересматривать границы.

Ранее Макрон заявил, что европейские лидеры смогли изменить позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине с момента его возвращения в Белый дом. По его словам, американский президент осознал необходимость предоставить Украине гарантии безопасности.