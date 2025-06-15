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06:53, 15 июня 2025Мир

Экс-президента Франции лишили ордена Почетного легиона

Саркози лишили ордена Почетного легиона из-за коррупционного скандала
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Экс-президента Франции Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона из-за коррупционного скандала и судебного разбирательства по данному факту. Соответствующий указ опубликовали на сайте правительства республики.

«Данное исключение влечет за собой постоянное лишение прав и прерогатив, связанных со статусом члена Ордена», — говорится в сообщении.

Ранее Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор Николя Саркози за незаконное финансирование своей предвыборной кампании в 2012 году. Сам экс-лидер Франции данные обвинения отрицает. В мае 2023 года апелляционный суд Парижа вынес приговор Саркози по «делу о прослушке». Его приговорили к трем годам тюремного заключения условно, при этом последний год он должен провести в электронном браслете.

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