Экс-президента Франции приговорили к году тюрьмы

Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы по «делу о прослушке»

Апелляционный суд Парижа вынес приговор экс-президенту Франции Николя Саркози по «делу о прослушке». О решении суда сообщает телеканал France 24.

Суд оставил в силе приговор 2021 года, когда политик был приговорен к трем годам лишения свободы — два из них условно, и постановил, что Саркози может носить электронный браслет вместо того, чтобы отправиться в тюрьму на оставшийся год.

30 сентября 2021 года суд Парижа приговорил Саркози к одному году тюрьмы за получение незаконного финансирования предвыборной кампании в 2012 году.

По версии следствия, В 2007 году политик получил 150 тысяч евро от наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур на избирательную кампанию, хотя единоразовая сумма пожертвования не может превышать 4,6 тысячи евро. Эти сведения следователи получили, когда прослушивали две телефонные линии Саркози.