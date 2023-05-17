Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:44, 17 мая 2023Мир

Экс-президента Франции приговорили к году тюрьмы

Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы по «делу о прослушке»

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Апелляционный суд Парижа вынес приговор экс-президенту Франции Николя Саркози по «делу о прослушке». О решении суда сообщает телеканал France 24.

Суд оставил в силе приговор 2021 года, когда политик был приговорен к трем годам лишения свободы — два из них условно, и постановил, что Саркози может носить электронный браслет вместо того, чтобы отправиться в тюрьму на оставшийся год.

30 сентября 2021 года суд Парижа приговорил Саркози к одному году тюрьмы за получение незаконного финансирования предвыборной кампании в 2012 году.

По версии следствия, В 2007 году политик получил 150 тысяч евро от наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур на избирательную кампанию, хотя единоразовая сумма пожертвования не может превышать 4,6 тысячи евро. Эти сведения следователи получили, когда прослушивали две телефонные линии Саркози.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Семен Александров
Обсудить
Последние новости
Российского режиссера Вырыпаева объявили в розыск
СБУ взялась за блогеров после «засвета» украинских средств ПВО
Раскрыт необычный способ заработка трети россиян
Суд обязал сервис Whoosh выплатить 350 тысяч рублей сбитому самокатчиком ребенку
Промышленный альпинист сорвался с троса на башне делового центра «Москва-Сити»
Медведев поднялся на первое место в чемпионской гонке ATP
Россияне рассказали о своих тратах на игры
В России объявили в розыск украинца Денисова за убийство военкора Татарского
Россиянин передумал лететь в Египет в последний день и пошел под суд
Баста примерил балетки и развеселил фанатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.