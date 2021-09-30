Николя Саркози приговорили к одному году тюрьмы

Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к одному году тюрьмы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году. Об этом сообщает BFMTV.

Политику позволили отбывать наказание вне тюрьмы. Он будет находиться под домашним арестом с электронным браслетом.

В 2007 году Саркози в ходе встречи с наследницей французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур получил от нее 150 тысяч евро наличными. Эти деньги он якобы использовал для финансирования своей предвыборной кампании. По законам Франции, кандидатам запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.

В марте Саркози был приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых условно, по делу о коррупции и торговле влиянием.