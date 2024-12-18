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18:31, 18 декабря 2024Мир

Приговор бывшему президенту Франции оставили в силе

AFP: кассационный суд оставил в силе приговор бывшему президенту Франции Саркози
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Николя Саркози

Николя Саркози. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Кассационный суд Парижа оставил в силе приговор в отношении бывшего президента Франции Николя Саркози. Об этом сообщает агентство AFP в соцсети X.

Таким образом, решение приговорить политика к году лишения свободы по делу о торговле влиянием и давлении на следствие осталось без изменений.

Агентство также отмечает, что 69-летний политик стал первым президентом в истории Франции, который был приговорен к реальному сроку лишения свободы. В ближайшее время его должен вызвать для исполнения наказаний.

В настоящее время Саркози находится на свободе, но на него наложены ограничения. В частности, он продолжает носить электронный браслет.

В феврале 2024 года Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор бывшему президенту Франции за незаконное финансирование своей предвыборной кампании в 2012-м. В тот год Саркози проиграл президентскую гонку Франсуа Олланду.

В сентябре 2021 года стало известно, что экс-президент Франции потратил на свою кампанию 43 миллиона евро. Утверждалось, что это вдвое превышает верхний потолок финансирования.

В мае 2023 года Апелляционный суд Парижа вынес приговор Саркози еще по одному делу, затрагивающему прослушку. В силе оставили решение от 2021 года, когда политик был приговорен к трем годам лишения свободы.

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