Бывший президент Франции признан виновным в незаконном финансировании кампании

Апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему президенту Франции Саркози

Апелляционный суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы за незаконное финансирование своей предвыборной кампании. Об этом сообщает Reuters.

Суд признал Саркози виновным в незаконном финансировании его предвыборной кампании на президентских выборах 2012 года, в которых он проиграл социалисту Франсуа Олланду. Экс-президент Франции был приговорен к году тюремного заключения с испытательным сроком в шесть месяцев. По решению суда политику допускается пребывание на свободе с ношением электронного браслета.

В сентябре 2021 года суд Парижа приговорил экс-президента Франции за незаконное финансирование предвыборной кампании. По версии следствия, экс-президент потратил на избирательную кампанию 43 миллиона евро, что является двукратным превышением верхнего потолка финансирования.

В мае 2023 года апелляционный суд Парижа вынес приговор Саркози по «делу о прослушке». Суд оставил в силе приговор 2021 года, когда политик был приговорен к трем годам лишения свободы, из них два условно.