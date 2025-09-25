Суд вынес обвинительный приговор экс-президенту Франции

Суд признал Саркози виновным по делу о финансировании предвыборной кампании

Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Николя Саркози признан виновным в соучастии в преступном сообществе в период с 2005 по 2007 год», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Саркози через своих ближайших соратников заключил «коррупционный пакт» с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи с целью получить дополнительное финансирование для своей избирательной кампании на президентских выборах 2007 года.

Отмечается, что по другим обвинениям, а именно в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции, экс-президент Франции был оправдан.

Ранее Саркози раскритиковал заявления действующего президента страны Эммануэля Макрона о «российской угрозе». «Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия», — подчеркнул политик.