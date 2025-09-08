Интернет и СМИ
Собчак пожаловалась на вранье журналистов

Собчак назвала враньем новость о том, что она пожаловалась на Николаева
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала враньем новость о том, что она пожаловалась на композитора Игоря Николаева после того, как он потребовал заплатить за использование его песни. Об этом она высказалась в Telegram.

Собчак заявила, что, вопреки утверждениям представителей прессы, она не обвиняла и ни в чем не упрекала Николаева. «Я просто говорю о том, что он единственный человек, который требует с ютуберов даже за семь секунд какие-то деньги. Но мы люди законопослушные, поэтому, конечно, все платим», — объяснила свои слова журналистка.

Она также обратилась к сотрудникам СМИ и спросила, зачем они перевирают ее цитаты.

О том, что Николаев потребовал от нее деньги за использование своей песни, Собчак рассказала в шоу «Кстати». Речь идет о композиции «Не обижай меня» в исполнении певицы Аллы Пугачевой, отрывок из которой прозвучал в одном из интервью телеведущей.

«Пришел счет от Игоря Николаева. (...) 150 тысяч рублей», — добавила Собчак. Журналистка указала, что композитор нередко блокирует музыку в мемах, и призвала близких Николаева объяснить ему, что пользователи соцсетей популяризируют его музыку, а не крадут ее.

Ранее Собчак поностальгировала по 2000-м. Телеведущая назвала этот период времени жирным и безбашенным.

