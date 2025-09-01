Собчак призналась в тоске по жирным и безбашенным 2000-м

Журналистка Ксения Собчак заявила, что скучает по 2000-м годам

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась в тоске по 2000-м годам. На эту тему она порассуждала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Это то время, которое было самым жирным, самым веселым, безбашенным. Ну и главное, давайте честно, это просто была моя молодость. То время ушло навсегда, и оно никогда не вернется по разным причинам», — отметила Собчак, отвечая на вопросы подписчиков о том, скучает ли она по «нулевым».

Она также назвала начало XXI века в России прекрасным периодом и добавила, что будет рассказывать о 2000-х годах своему сыну.

