18:33, 29 августа 2025Интернет и СМИ

Собчак заявила о попытках признать ее иноагентом

Журналистка Ксения Собчак заявила, что ее три года пытаются признать иноагентом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская журналистка Ксения Собчак заявила, что ее три года пытаются признать иностранным агентом. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Журналистка сделала репост сообщения из Telegram-канала «Вести Воронеж», в котором утверждается, что общественник Виталий Бородин потребовал отменить концерт группы «Ленинград» в Воронеже. При этом в публикации его назвали адвокатом Собчак.

«Какой, *****, адвокат Собчак. Он Собчак иноагентом уже три года пытается признать. Пожалуйста, не позорьте меня. Я с такими людьми в одном поле находиться не буду», — возмутилась журналистка.

Ранее сообщалось, что Бородин обвинил лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова в отказе финансово поддерживать участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Общественник пообещал обратиться к губернаторам российских регионов с просьбой отменить выступления группы. В ответ Шнуров заявил, что лично знает многих бойцов СВО и они ничего не слышали про Бородина, который выступает от их имени.

