Собчак заявила о попытках признать ее иноагентом

Журналистка Ксения Собчак заявила, что ее три года пытаются признать иноагентом

Российская журналистка Ксения Собчак заявила, что ее три года пытаются признать иностранным агентом. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Журналистка сделала репост сообщения из Telegram-канала «Вести Воронеж», в котором утверждается, что общественник Виталий Бородин потребовал отменить концерт группы «Ленинград» в Воронеже. При этом в публикации его назвали адвокатом Собчак.

«Какой, *****, адвокат Собчак. Он Собчак иноагентом уже три года пытается признать. Пожалуйста, не позорьте меня. Я с такими людьми в одном поле находиться не буду», — возмутилась журналистка.

Ранее сообщалось, что Бородин обвинил лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова в отказе финансово поддерживать участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Общественник пообещал обратиться к губернаторам российских регионов с просьбой отменить выступления группы. В ответ Шнуров заявил, что лично знает многих бойцов СВО и они ничего не слышали про Бородина, который выступает от их имени.