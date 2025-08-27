Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:23, 27 августа 2025Культура

Шнуров отказался от помощи бойцам СВО

Глава ФПБК Бородин заявил, что Сергей Шнуров отказался от помощи бойцам СВО
Ольга Коровина

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров отказался финансово поддержать участников специальной военной операции (СВО). Об этом общественник написал в своем Telegram-канале.

«Эпатажные выходки на сцене, вроде участия в голых перформансах, кажутся ему более предпочтительными, нежели реальное участие в жизни страны», — заявил Бородин. Он добавил, что ФПБК обратится к губернаторам российских регионов с просьбой отменить выступления «Ленинграда» до завершения СВО.

26 августа Бородин призвал Шнурова выделить деньги на помощь участникам СВО. Глава ФПБК указал на крупные гонорары артиста, зарабатывающего по 20 миллионов рублей за концерт. В связи с этим общественник предложил исполнителю пожертвовать бойцам 50 миллионов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев назвал СВО российским вторжением и поддержал целостность Украины

    Задержание ФСБ готовившего теракт на аэродроме в Энгельсе попало на видео

    Получивший российский паспорт футболист «Зенита» высказался о вызове в сборную Бразилии

    Напряженное задержание вооруженного мужчины в Москве попало на видео

    В России оценили западный план поддержки Украины после окончания конфликта

    Россияне раскрыли способы снятия стресса после рабочего дня

    Раскрыты масштабы повреждений после атаки БПЛА на центр столицы региона России

    Актер «‎Склифосовского» и «‎Полицейского с Рублевки» избил свою мать

    Назван мотив нападения на полицейских в Москве

    В российском регионе мальчик случайно выстрелил в брата во время игры с отцовским оружием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости