Глава ФПБК Бородин заявил, что Сергей Шнуров отказался от помощи бойцам СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров отказался финансово поддержать участников специальной военной операции (СВО). Об этом общественник написал в своем Telegram-канале.

«Эпатажные выходки на сцене, вроде участия в голых перформансах, кажутся ему более предпочтительными, нежели реальное участие в жизни страны», — заявил Бородин. Он добавил, что ФПБК обратится к губернаторам российских регионов с просьбой отменить выступления «Ленинграда» до завершения СВО.

26 августа Бородин призвал Шнурова выделить деньги на помощь участникам СВО. Глава ФПБК указал на крупные гонорары артиста, зарабатывающего по 20 миллионов рублей за концерт. В связи с этим общественник предложил исполнителю пожертвовать бойцам 50 миллионов.